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مصر تدين هجوما إرهابيا وقع بمحافظة كركوك فى العراق الشقيق

الأحد، 18 ديسمبر 2022 01:36 م
مصر تدين هجوما إرهابيا وقع بمحافظة كركوك فى العراق الشقيق سامح شكرى - وزير الخارجية
كتب أحمد جمعة

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أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأحد، العمل الإرهابي الغاشم الذي استهدف دورية للشرطة العراقية بمحافظة كركوك، والذي أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى. 
 
وتتقدم مصر بخالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب العراق الشقيق، ولذوي الشهداء الأبطال، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.
 
هذا، وتؤكد مصر على تضامنها ودعمها الكامل لدولة العراق في مواجهة الإرهاب الغاشم، مؤكدة ثقتها في أن مثل تلك الأعمال الخسيسة لن تزيد العراق الشقيق إلا إصراراً على دحر الإرهاب واستئصال جذوره.
 
 

مصر

كركوك

هجوم ارهابى فى العراق

العراق

سامح شكرى



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