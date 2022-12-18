اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 ديسمبر 2022 03:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع مواطن فى حادث تصادم بطريق أسيوط الغربي

الأحد، 18 ديسمبر 2022 02:30 م
مصرع مواطن فى حادث تصادم بطريق أسيوط الغربي جثه - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقى مواطن مصرعه في. حادث تصادم وقع بين سيارتين نقل، بطريق القاهرة أسيوط /الغربي، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقى اخطارا بوقوع حادثتصادم بين سيارتين نقل، بطريق القاهرة / أسيوط الغربي، بإتجاه القاهرة، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين مصرع مواطن، وتم نقل الجثة، إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 

 


حوادث الطرق بالفيوم

مستشفي الفيوم العام

الفيوم

محافظة الفيوم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة