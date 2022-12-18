مصرع مواطن فى حادث تصادم بطريق أسيوط الغربي



كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقى اخطارا بوقوع حادثتصادم بين سيارتين نقل، بطريق القاهرة / أسيوط الغربي، بإتجاه القاهرة، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين مصرع مواطن، وتم نقل الجثة، إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

