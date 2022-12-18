مصرع طفلة سقطت من عقار فى البيطاش بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهدت منطقة البيطاش في العجمي غرب محافظة الإسكندرية، سقوط طفلة من عقار بشارع الهدي وتوفيت متأثرة بإصابتها، بعد سقوطها من الطابق الأول .

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة يفيد بلاغا بسقوط طفلة من عقار بدائرة القسم، وعلي الفور انتقل مأمور وضباط القسم إلي محل الواقعة .

وتبين من الفحص وجود جثمان الطفلة "ف.م.ي" 4 سنوات، مقيمة بالطابق الأول علوي بالعقار محل البلاغ، مسجاة على ظهرها أمام العقار، وبها كسور وجروح متفرقة بمختلف أنحاء الجسم.

وبسؤال والدتها "أ.ر.ال" 29 عامًا، ربة منزل، مقيمة بذات العنوان، أيدت ما جاء بالفحص، وقررت بترك ابنتها بمفردها بالشقة لشراء بعض المستلزمات من الشارع.

وأرجعت الأم في التحقيقات سبب سقوط طفلتها حال قيامها باللهو أعلى مقعد بشرفة الشقة سكنهما، ولم تتهم أحدا بالتسبب في الحادث.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى العجمي العام، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة.