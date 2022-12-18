اليوم السابع
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مصرع سيدة اختناقا بالغاز داخل شقتها فى التبين

الأحد، 18 ديسمبر 2022 10:56 م
مصرع سيدة اختناقا بالغاز داخل شقتها فى التبين إسعاف-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لقيت سيدة مصرعها، خنقا بالغاز، أثناء الاستحمام داخل شقتها بمنطقة التبين، وتم نقلها المشرحة، وتجرى مباحث القسم تحريات لكشف ملابسات الحادث.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة سيدة داخل الحمام في التبين، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين أنه أثناء قيام الضحية بالإستحمام اختنقت نتيجة الغاز، وتوفيت على إثر ذلك، ولا يوجد شبهة جنائية في الحادث.
 
وتحفظت مباحث قسم شرطة التبين على جثمان الضحية تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت لاحقا بتشريح الجثمان وإعداد تقرير مفصل بالصفة التشريحية.
 
 
 

أمن القاهرة

وفاة سيدة

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