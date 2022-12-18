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أكرم القصاص
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مستشار الرئيس الأوكراني: لن تكون هناك تنازلات أو "مينسك" جديدة لصالح الروس

الأحد، 18 ديسمبر 2022 07:47 م
مستشار الرئيس الأوكراني: لن تكون هناك تنازلات أو "مينسك" جديدة لصالح الروس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
أ ش أ

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قال ميخائي لودولياك مستشار الرئيس الأوكراني اليوم الأحد أنه لن يكون هناك تنازلات أو منسك جديدة لصالح الروس.


ونقلت وكالة يوكرينفورم الأوكرانية عن بودولياك قوله إن الطريقة الوحيدة لإعادة الأمن والاستقرار والقدرة على التوقع إلى العالم هي جعل روسيا تخسر الحرب، وتخرج من أراضي أوكرانيا، وان تدفع الفواتير، وفقا لما نشرة بودولياك عبر تويتر.


وتابع أن هذا النوع من الحرب يتضمن منتصر واحد فقط. لن تكون هناك تنازلات أو "مينسك" جديدة لصالح الروس. يجب على روسيا أن تخسر، وتخرج من أوكرانيا وتدفع الفواتير.


يشار إلى أن روسيا أطلقت في 24 فبراير الماضي عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، ومنذ ذلك الحين فتحت الشرطة الوطنية لأوكرانيا 49592 دعوى جنائية بشأن جرائم روسية في أوكرانيا، وفقا ليوكرينفورم.


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