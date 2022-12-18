مدير مركز بروكسل الدولى للبحوث: دول أوروبا تشعر بمسئولية أمنية تجاه أوكرانيا

كتب أحمد عرفة

قال رمضان أبو جزر، مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث، إن دول أوروبا تشعر بمسئولية وطنية وأمنية تجاه أوكرانيا.

وأضاف "أبو جزر"، خلال مداخلة عبر برنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه المسئولية تجعل أوروبا لا تشعر بالتردد أو الندم على دعمها الكبير لأوكرانيا.

وتابع، أنه حدث نقص في الذخائر والأسلحة لدى الدول الأوروبية، والتي كانت ترسلها بدورها إلى أواكرانيا لدعمها في حربها القائمة ضد روسيا.

وواصل حديثه قائلا، إن دعم دول أوروبا لأوكرانيا، يأتي خشية التمدد الروسي لاحقا إلى العمق الأوروبي.

واستكمل، أنه من جانب آخر، فإن معظم دول أوروبا تقع تحت غطاء حلف الناتو، حيث إن الأخير اتخذ قراراته من البداية، مستطردا أن السياسة الأوروبية لم تطمح ولم ترغب في هذه الحرب من البداية، إذ حاول عدد من رؤساء الدول الأوروبية وقف هذه الحرب قبل انطلاقها.