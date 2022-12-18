مدير تعليم القاهرة يتفقد مدرسة سراى القبة الإعدادية بنات بالزيتون

تفقد أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالقاهرة، اليوم، مدرسة سراى القبة الإعدادية بنات التابعة لإدارة الزيتون التعليمية، واطمأن على سير وانتظام العملية التعليمية داخل الفصول للمواد المختلفة، مؤكداً على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظاً على سلامتهم .

كما تابع ندوة توعوية عن خطورة الألعاب الإلكترونية وحث أبناؤه الطلاب على الحد من استخدام الألعاب الإلكترونية حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

وشاهد "موسى" حصة التربية الفنية ورسوم متميزة للطالبات عن نهر النيل العظيم، وأدار حواراً مع الطالبات عن أهمية نهر النيل وكيفية الحفاظ عليه، كما تحدث معهم عن أهمية الاشتراك فى المسابقات الدولية مثل مسابقه (لمحات من الهند)، و شهد الاحتفال باليوم العالمى للغة العربية ما بين الإبداع والإمتاع، والذى تضمن العديد من الفقرات المتميزة ، وأثنى مدير المديرية على إنضباط سير العملية التعليمية داخل المدرسة متمنياً مزيداً من النجاح والتميز.