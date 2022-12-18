اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 ديسمبر 2022 04:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

مدير تعليم القاهرة يتفقد مدرسة سراى القبة الإعدادية بنات بالزيتون

الأحد، 18 ديسمبر 2022 04:02 م
مدير تعليم القاهرة يتفقد مدرسة سراى القبة الإعدادية بنات بالزيتون جولة مدير تعليم القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالقاهرة، اليوم، مدرسة سراى القبة الإعدادية بنات التابعة لإدارة الزيتون التعليمية، واطمأن على سير وانتظام العملية التعليمية داخل الفصول للمواد المختلفة، مؤكداً على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظاً على سلامتهم .

 

كما تابع ندوة توعوية عن خطورة الألعاب الإلكترونية وحث أبناؤه الطلاب على الحد من استخدام الألعاب الإلكترونية حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

 

وشاهد "موسى" حصة التربية الفنية ورسوم متميزة للطالبات عن نهر النيل العظيم، وأدار حواراً مع الطالبات عن أهمية نهر النيل وكيفية الحفاظ عليه، كما تحدث معهم عن أهمية الاشتراك فى المسابقات الدولية مثل مسابقه (لمحات من الهند)، و شهد الاحتفال باليوم العالمى للغة العربية ما بين الإبداع والإمتاع، والذى تضمن العديد من الفقرات المتميزة ، وأثنى مدير المديرية على إنضباط سير العملية التعليمية داخل المدرسة متمنياً مزيداً من النجاح والتميز.


تعليم القاهرة

القاهرة

التعليم

مدارس سراي القبة

التربية والتعليم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة