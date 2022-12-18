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محافظ بنك فرنسا: المركزى الأوروبى على استعداد لرفع أسعار الفائدة لخامس مرة

الأحد، 18 ديسمبر 2022 01:19 م
محافظ بنك فرنسا: المركزى الأوروبى على استعداد لرفع أسعار الفائدة لخامس مرة التضخم
كتبت: هناء أبو العز

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قال فرانسوا فيليروي دي جالو محافظ بنك فرنسا، اليوم الأحد، إن البنك المركزي الأوروبي مستعد تجاوز الزيادات الأربع في أسعار الفائدة التي تم إجراؤها بالفعل لكبح جماح التضخم.
 
وتابع فرانسوا فيليروي دي جالو قائلا في مقابلة مع صحيفة لوجورنال دو ديمانش الفرنسية:"بعد أن رفع بالفعل أسعار الفائدة الرئيسية أربع مرات منذ الصيف ، فإن البنك المركزي الأوروبي مستعد للذهاب إلى أبعد من ذلك للتغلب على التضخم" .
 
وأردف قائلا": "لقد تصرفنا بسرعة وبقوة منذ الربيع، عندما رأينا أن تضخم الطاقة المستورد ينتشر إلى بقية الاقتصاد"، بينما بلغ ارتفاع الأسعار في منطقة اليورو 10.1% في نوفمبر خلال عام واحد.
 
وأوضح فرانسوا فيليروي دي جالو أن "أسعار الفائدة قد تم رفعها بالفعل أربع مرات متتالية ، من -0.5% إلى 2% مؤكداً: للتغلب على التضخم ، نحن مستعدون لتجاوز ذلك، لافتا إلى أنه لكى تؤتى "السياسة النقدية المضادة للتضخم ثمارها فإن الأمر يستغرق ما بين 18 شهرا وعامين.
 
وبحسب لوجورنال دو ديمانش فإن تصريحات فرانسوا فيليروي دي جالو تتبنى موقف رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، التي صرحت مؤخرا إلى أن التشديد النقدي لم ينته وأنه لا يزال أمام المركزي الأوروبي طريق طويل ليقطعه" وعليه أن يذهب أبعد من ذلك .
 
 

التضخم

البنك المركزى الأوروبى

كريستين لاجارد

محافظ بنك فرنسا



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