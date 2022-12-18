محافظ الوادى الجديد: تركيب خزان أكسجين بمستشفى الخارجة التخصصى بتكلفة 2 مليون جنيه

صرح اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أنه بالتنسيق مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، تم الانتهاء من أعمال إنشاء وتركيب خزان أكسجين سعة 11 ألف لتر بمستشفى الخارجة التخصصى، وذلك لضخ الأكسجين لجميع أقسام المستشفى وفقًا لمقاييس الجودة والأمان دون إنقطاع، وذلك بتكلفة بلغت 2 مليون جنيه.