اليوم السابع
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الأحد، 18 ديسمبر 2022 10:34 م
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محافظ الوادى الجديد: تركيب خزان أكسجين بمستشفى الخارجة التخصصى بتكلفة 2 مليون جنيه

الأحد، 18 ديسمبر 2022 10:15 م
محافظ الوادى الجديد: تركيب خزان أكسجين بمستشفى الخارجة التخصصى بتكلفة 2 مليون جنيه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادي الجديد- فريق المحافظات

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صرح اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أنه بالتنسيق مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، تم الانتهاء من أعمال إنشاء وتركيب خزان أكسجين سعة 11 ألف لتر بمستشفى الخارجة التخصصى، وذلك لضخ الأكسجين لجميع أقسام المستشفى وفقًا لمقاييس الجودة والأمان دون إنقطاع، وذلك بتكلفة بلغت 2 مليون جنيه.
 
وأشار الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أنه جاري تدعيم مستشفى صدر الخارجة بخزان أكسجين آخر وجهاز أشعة مقطعية؛ وذلك لرفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

 


اللواء محمد الزملوط

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