محافظ الغربية يتفقد مستشفى طنطا العام ومشروعات حياة كريمة بزفتى.. صور

الغربية محمد طارق

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمركزي طنطا وزفتى وذلك خلال الجولة التي قام بها لتفقد المشاريع ضمن جولاته الدورية المستمرة للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل كافة التحديات المحتملة.

بدأت الجولة بتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية نهطاي والتي تعد نموذج مميز ذات طابع فريد بين قرى المبادرة، كونها أولى القرى التي يتم تنفيذ الكورنيش بها، ليمثل بذلك متنفس حضاري راقي يضاهي مثيله بالمدن الكبرى، وتفقد رحمي في القرية مجمع الخدمات الحكومية، وحدة تنمية الأسرة، مركز الشباب، مدرسة نهطاي للتعليم الأساسي، وحدة الإطفاء، نقطة الشرطة وتوسعات محطة معالجة الصرف صحي، كما تفقد مواقع العمل بمجمع الخدمات الحكومية والمجمع الزراعي البيطري، مركز طب الأسرة ونقطة الشرطة في قريتي سندبسط.

واستكمل محافظ الغربية جولته بتفقد أعمال إنشاء مستشفى طنطا العام والتي وصلت نسبة تنفيذ الأعمال بها إلى 75 % والقائمة على مساحة 13100 م2 بتكلفه إجماليه 567 مليون جنيه، وتتكون من دور أرضي بالإضافة الى4 أدوار علوية بعدد 335 سريرا ،وتضم أقسام (الطوارئ، الأشعة، العلاج الطبيعي، الغسيل الكلوي، العيادات الخارجية، قسطرة قلب، الحروق، جراحة المناظير، المعامل وبنك الدم، النساء والولادة، العمليات، جراحة المناظير، حضانات).

واختتم رحمي جولته التفقدية لمشروعات الرصف الجارية بحي ثان طنطا حيث تفقد أعمال رصف كورنيش طنطا في مرحلته الخامسة والممتدة من أول سكة المحلة وحتى كوبري فاروق بطول 2400 متر والتي تمثل محورا مروريا جديدا سيحقق سيولة مرورية من وإلى مدينة طنطا.

وأكد رحمى أن التطوير الجاري بالكورنيش حقق طفرة كبيرة داخل مدينة طنطا كونه متنزه جديد للأهالي ومحور مروري جديد ساهم في تحقيق السيولة المرورية داخل المدينة، مشيراً إلى أن المحافظة حريصة كل الحرص على إتمام كافة الأعمال وفقاً لأعلى المعايير والاشتراطات، وبالشكل الحضاري المتكامل الذي يليق بأهالي المحافظة.

رافق المحافظ خلال جولته المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى والدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.