محافظ الجيزة يقود حملة مكبرة لمتابعة توافر السلع بالأسواق وضبط الأسعار.. صور

كتبت - مرام محمد

قاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حملة مكبرة بأحياء العمرانية وجنوب الجيزة لمتابعة توافر السلع فى الأسواق والمرور على المحال والسلاسل التجارية والمخابز للتأكد من ضبط الأسعار والإعلان عنها وجودتها وتوافرها بأسعار مناسبة للمواطنين، وذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالمتابعة المستمرة لموقف الأسواق وأسعار السلع والتأكد من توافرها بأسعار مناسبة لكافة فئات المواطنين.

وشهدت الجولة التأكُد من توافر السلع الإستراتيجية، وخاصة الأرز وبأسعاره المُعلنة طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (94) لسنة 2022 والذى ينص على تحديد سعر كيلو الأرز الأبيض ليكون كالتالي:

- كيلو الأرز الأبيض الفاخر التى لا تزيد فيه نسبة الكسر على (3%) المُعبأ تعبئة فاخرة بما لا يزيد على 18 جنيهاً.

- كيلو الأرز الأبيض المُعبأ بما لا يزيد على 15 جنيها.

- كيلو الأرز الأبيض غير المعبأ بما لا يزيد عن 12 جنيهاً، وتلتزم كافة المتاجر والمحال وغيرها من منافذ البيع بالإعلان عن أسعار بيع الأرز الأبيض فى أماكن ظاهرة لروادها من المشتريين.

وشملت جوله المحافظ تفقد منافذ لتوزيع المخصصات التموينية والخبز ومنافذ بيع السلع والسلاسل التجارية بالإضافة إلى المخابز التموينية والسياحية.

وحرص المحافظ على الاستماع لأراء المواطنين حول توافر السلع ومدى توافرها بالأسواق ومستوى جودتها، كما ناقش إحتياجات أصحاب المخابز ووجه ببحثها.

وشدد "المحافظ" على أصحاب السلاسل التجارية والمحال والسوبر ماركت بضرورة توافر جميع السلع التى يحتاج إليها جميع فئات المواطنين، وخاصة الأرز وبأسعاره المُعلنة لعدم تعرضهم للغرامة طبقاً لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية، كما تم التنبيه بتنوع السلع فى الجمعيات الإستهلاكية التابعة لمديرية التموين ليستفيد المواطنين من توافر جميع مستلزماتهم بأسعار مناسبة لجميع الفئات، علاوة على ضرورة وضع الأسعار على كافة السلع بطريقة واضحة ومُعلنة للمواطنين.

ووجه المحافظ بضرورة مراعاة حجم الطلب ووضع حد أقصى لعدد الوحدات السلعية التى يسمح ببيعها لكل مواطن من المنتجات خاصة الإستراتيجية منها لضمان إستفادة أكبر عدد من المترددين على تلك المنافذ من السلع والعروض ومنع الممارسات الإحتكارية.

وأكد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء وبالتنسيق مع مديرية التموين بالجيزة ومباحث التموين لإستمرار وتكثيف الحملات الرقابية التموينية فى مختلف مراكز وقرى ومُدن وأحياء المحافظة على كافة القطاعات الخدمية لإحكام الرقابة التموينية على الأسواق والسلع والمواد الغذائية والمخابز البلدية والسياحية، والتأكُد من انضباط الأسعار وجودة المعروض من السلع ومطابقتها للمواصفات.

وشدد المحافظ على ضرورة التعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين والغرفة التجارية، لتوفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون.

من جانبه أكد مدير مديرية التموين بالجيزة على توافر مختلف السلع وإحتياجات المواطنين بالمنافذ وبالكميات الكافية لسد الطلب، مشيراً إلى أنه تم صرف 80% من المخصصات التموينية عن شهر ديسمبر للمواطنين، ويجرى حالياً استقبال وتخزين مخصصات شهر يناير.

رافق المحافظ، هند عبدالحليم نائب المحافظ لشئون البيئة وخدمة المجتمع، ومحمد نور السكرتير المساعد للمحافظة، وطلعت حسن مدير مديرية التموين ورؤساء أحياء العمرانية وجنوب الجيزة، ومدير مديرية الطرق ورئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية ورئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى.