اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 ديسمبر 2022 09:03 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الإسماعيلية يستقبل رئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال المحافظة.. صور

الأحد، 18 ديسمبر 2022 08:33 م
محافظ الإسماعيلية يستقبل رئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال المحافظة.. صور محافظ الإسماعيلية يستقبل رئيس الاتحاد المحلي
الإسماعيلية- صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بمكتبه اليوم الأحد، وبحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، واللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، أشرف مصطفى رئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال الإسماعيلية.

وذلك لبحث ومناقشة القضايا العمالية، وعرض بعض المقترحات والمشكلات التي وردت لاتحاد العمال من نقابات العمال بالمحافظة. 
 
وأكد محافظ الإسماعيلية، على اعتزازه بعمال الإسماعيلية، وبحث كافة مطالبهم والعمل على حل مشكلاتهم، مشيدًا بدورهم الوطني في خدمة وطنهم.
 
ومن جانبه، وجه رئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال الإسماعيلية الشكر لمحافظ الإسماعيلية على حسن وحفاوة الاستقبال، وحرصه ودعمه الدائم لعمال الإسماعيلية في كافة القطاعات.

 


الاسماعيلية

محافظ الاسماعيلية

الاتحاد المحلى لنقابات الاسماعيلية

نقابات عمال الاسماعيلية

اخبار الاسماعيلية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة