محافظ الإسماعيلية يستقبل رئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال المحافظة.. صور

وذلك لبحث ومناقشة القضايا العمالية، وعرض بعض المقترحات والمشكلات التي وردت لاتحاد العمال من نقابات العمال بالمحافظة.

وأكد محافظ الإسماعيلية، على اعتزازه بعمال الإسماعيلية، وبحث كافة مطالبهم والعمل على حل مشكلاتهم، مشيدًا بدورهم الوطني في خدمة وطنهم.

ومن جانبه، وجه رئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال الإسماعيلية الشكر لمحافظ الإسماعيلية على حسن وحفاوة الاستقبال، وحرصه ودعمه الدائم لعمال الإسماعيلية في كافة القطاعات.