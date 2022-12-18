محافظ الإسكندرية يشدد على ردع من يتلاعب بالأسعار والتواصل الدائم مع المواطنين

الإسكندرية جاكلين منير

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء على التأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر كافة السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية والتواصل الدائم مع المواطنين واتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار .

في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء باستمرار حملات الرقابة على الأسواق والتأكد من ضبط الأسعار بالأسواق والتصدي لأي ممارسات لاستغلال المواطنين والتواصل الدائم معهم.

وتنفيذا لذلك، شن حى الجمرك برئاسة اللواء وليد البيلي حملة مكبرة للتفتيش على المحال التجارية والأسواق لمراقبة الأسعار إستهدفت الحملة سوق راتب وسوق جامع الشيخ ، شارع الجزائر، طلبة العلم، وميدان عرابى والتحرير وأسفرت الحملة عن تحرير 22 محضر متنوع، وتحرير 12 إنذار ، وإعدام 24 كيلو من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي .

وقام حى المنتزة ثان برئاسة هدي أبو كليلة حملة مكثفة ،لمراقبة الأسعار بالأسواق والمحال التجارية شملت شارع اسكوت وأسفرت عن تحرير 5 محاضر صحة،و التنبيه علي 6 منشأت بضرورة وضع الأسعار علي المنتجات.