محافظة الإسكندرية تعلن طرح مزايدة علنية عامة لاستغلال باكيات سوق الناصرية

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت محافظة الإسكندرية الإدارة العامة للشئون المالية "إدارة التعاقدات" عن طرح مزايدة علنية عامة لاستغلال باكيات سوق الناصرية بنطاق حي العامرية ثان، وذلك بجلسة يوم الأربعاء الموافق 28 ديسمبر 2022، بقيمة التأمين المؤقت لكل باكية 500 جنيه، وتبلغ قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه.

وعن شروط التقديم في المزايدة هي كالآتي:

_الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام المحافظة الكائن بجوار مدخل سموحة أمام نادي الإتحاد خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية.

_رقم تليفون وفاكس/ 034234140

_يمكن الإطلاع على كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بديوان عام المحافظة أو عن طريق الدخول على موقع بوابة التعاقدات العامة بدون مقابل.

_يسدد التأمين المؤقت الموضح أعلاه قرين كل عملية طبقاً لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط.

_يسدد التأمين النهائي لكل عملية طبقا لكراسات الشروط والمواصفات وذلك بنسبة 10% من إجمالي قيمة استغلال الثلاث سنوات.

_تتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.

_آخر موعد لتقديم العطاءات حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة أعلاه.

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد افتتح برفقة السفير كريستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبي، مشروع تطوير سوق الناصرية بنطاق حي العامرية ثان ومشتملاته، بتكلفة 21 مليونا و300 ألف جنيه، ويأتي المشروع ضمن برنامج التنمية المجتمعية الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة مفوضة لبنك الاستثمار الأوروبي وبإشراف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع لوزراة التجارة والصناعة.