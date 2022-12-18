اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 ديسمبر 2022 12:39 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

ماكرون يدعو المشاركين فى "كوب 15" للتوصل لاتفاق طموح بشأن التنوع البيولوجى

الأحد، 18 ديسمبر 2022 11:05 ص
ماكرون يدعو المشاركين فى "كوب 15" للتوصل لاتفاق طموح بشأن التنوع البيولوجى الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون
كتبت:هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي "كوب 15" المنعقد حاليا في مدينة "مونتريال" بكندا، إلى التوصل إلى اتفاق طموح بشأن التنوع البيولوجي.
 
وقال الرئيس ماكرون -في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حسبما ذكرت قناة "بي إف إم" الاخبارية الفرنسية اليوم الأحد - إنه لا ينبغي اتخاذ قرارات بسيطة ولكن ينبغي القيام بأقصى ما يمكن .. مطالبا الدول المشاركة، التي تناضل على مدى أكثر من أسبوع في مدينة مونتريال الكندية من أجل التوصل إلى اتفاقية بشأن حماية أفضل للتنوع البيولوجي ، أن تتفق معا على أكثر الاتفاقات الممكنة طموحا لأن العالم بحاجة إليها.
 
وأضاف "إذا لم نحم غاباتنا ومحيطاتنا وكل أشكال الحياة التي تدعمها، فسنعرض إنسانيتنا للخطر، ومن أجل أطفالنا، يجب أن نفعل كل شيء لحماية تنوعنا البيولوجي" ، مشيرا إلى أن فرنسا قامت بحماية 30% من اليابسة والمحيطات و33% من أراضيها تستفيد بالفعل من حالة الحماية وأنشأت ثاني أكبر منطقة محمية بحرية على الكوكب .
 
ومن المقرر أن تنتهي أعمال المؤتمر، COP 15، غدا الاثنين، حيث انطلقت أعماله في 7 ديسمبر الجاري.
 
يذكر أن معظم الدول المشاركة في الاجتماع ممثلة على المستوى الوزاري، ويأمل المنظمون والعلماء وممثلو المنظمات غير الحكومية في التوصل إلى اتفاقية عالمية لحماية الأنواع خلال المؤتمر على غرار اتفاقية باريس لحماية المناخ، ويتمثل أحد أهداف المؤتمر الرئيسة في وضع 30% على الأقل من مناطق العالم البرية والبحرية تحت الحماية بحلول عام 2030.

ايمانويل ماكرون

فرنسا

كوب 27

كوب15

قمة المناخ

التغير المناخى



الموضوعات المتعلقة

ماكرون يحفز لاعبى منتخب فرنسا للفوز بكأس العالم: نعيد ذلك مرة أخرى.. فيديو

الأحد، 18 ديسمبر 2022 10:52 ص

ماكرون يشيد بتألق أمرابط مع المغرب: الأفضل فى كأس العالم

الخميس، 15 ديسمبر 2022 11:32 ص

ماكرون يوجه رسالة للمغاربة: هنيئاً لكم على هذه الرحلة لقد دخلتم التاريخ

الخميس، 15 ديسمبر 2022 10:04 ص

العالم هذا الصباح.. ماكرون عن المنتخب المغربى: أحدثتم علامة فى تاريخ كرة القدم.. كندا تقدم 115 مليون دولار لإصلاح شبكة الكهرباء فى كييف.. فرنسا تتعهد بتقديم 530 مليون يورو لإعمار البنية التحتية فى أوكرانيا

الخميس، 15 ديسمبر 2022 09:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة