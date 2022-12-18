ماكرون يدعو المشاركين فى "كوب 15" للتوصل لاتفاق طموح بشأن التنوع البيولوجى

كتبت:هناء أبو العز

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي "كوب 15" المنعقد حاليا في مدينة "مونتريال" بكندا، إلى التوصل إلى اتفاق طموح بشأن التنوع البيولوجي.

وقال الرئيس ماكرون -في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حسبما ذكرت قناة "بي إف إم" الاخبارية الفرنسية اليوم الأحد - إنه لا ينبغي اتخاذ قرارات بسيطة ولكن ينبغي القيام بأقصى ما يمكن .. مطالبا الدول المشاركة، التي تناضل على مدى أكثر من أسبوع في مدينة مونتريال الكندية من أجل التوصل إلى اتفاقية بشأن حماية أفضل للتنوع البيولوجي ، أن تتفق معا على أكثر الاتفاقات الممكنة طموحا لأن العالم بحاجة إليها.

وأضاف "إذا لم نحم غاباتنا ومحيطاتنا وكل أشكال الحياة التي تدعمها، فسنعرض إنسانيتنا للخطر، ومن أجل أطفالنا، يجب أن نفعل كل شيء لحماية تنوعنا البيولوجي" ، مشيرا إلى أن فرنسا قامت بحماية 30% من اليابسة والمحيطات و33% من أراضيها تستفيد بالفعل من حالة الحماية وأنشأت ثاني أكبر منطقة محمية بحرية على الكوكب .

ومن المقرر أن تنتهي أعمال المؤتمر، COP 15، غدا الاثنين، حيث انطلقت أعماله في 7 ديسمبر الجاري.

يذكر أن معظم الدول المشاركة في الاجتماع ممثلة على المستوى الوزاري، ويأمل المنظمون والعلماء وممثلو المنظمات غير الحكومية في التوصل إلى اتفاقية عالمية لحماية الأنواع خلال المؤتمر على غرار اتفاقية باريس لحماية المناخ، ويتمثل أحد أهداف المؤتمر الرئيسة في وضع 30% على الأقل من مناطق العالم البرية والبحرية تحت الحماية بحلول عام 2030.