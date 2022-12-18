اليوم السابع
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ماس كهربائى وراء نشوب حريق بشقة سكنية فى الهرم

الأحد، 18 ديسمبر 2022 02:00 م
ماس كهربائى وراء نشوب حريق بشقة سكنية فى الهرم حريق، ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف - كريم صبحى

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أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية في حريق اشتعل بشقة سكنية بمنطقة الهرم، وأفادت التحريات الأولية بأن الحريق اشتعل بالشقة نتيجة ماس كهربائي، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
 
تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق بشقة سكنية في الهرم، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة،  وتم السيطرة على النيران وإخمادها دون إصابات. 
 
 
وأجرى رجال الأمن معاينة للشقة، وتبين عدم وجود شبهة جنائية، وأن ماس كهربائي وراء اشتعال النيران، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 
 

حريق شقة حريق بالهرم

الحماية المدنية

امن الجيزة



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