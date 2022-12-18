ماس كهربائى وراء نشوب حريق بشقة سكنية فى الهرم

كتب بهجت أبو ضيف - كريم صبحى

أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية في حريق اشتعل بشقة سكنية بمنطقة الهرم، وأفادت التحريات الأولية بأن الحريق اشتعل بالشقة نتيجة ماس كهربائي، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق بشقة سكنية في الهرم، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم السيطرة على النيران وإخمادها دون إصابات.

وأجرى رجال الأمن معاينة للشقة، وتبين عدم وجود شبهة جنائية، وأن ماس كهربائي وراء اشتعال النيران، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.