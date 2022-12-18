لنظافة الفم.. إليك 7 أشياء يجب اتباعها يوميًا لتنظيف أسنانك

كتبت ميرفت رشاد

فكر للحظة في صحة أسنانك، هناك الكثير منا يتجاهلها كثيرًا، فلا يزال من المهم العناية بها بشكل صحيح كل يوم لتجنب المشاكل، يستلزم ذلك استخدام منتجات العناية بالفم المناسبة والانتباه إلى روتينك المعتاد، لا يلزم أن يكون مكلفًا أو يستغرق وقتًا طويلاً أو يصعب إثبات صحة الفم ونظافته والحفاظ عليهما، وإليك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها تحسين نظافة فمك، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

اتبع هذه النصائح لتحسين نظافة فمك: 1. بالفرشاة بشكل صحيح تفريش أسنانك بشكل غير صحيح أمر فظيع مثل عدم تنظيف الأسنان بالفرشاة على الإطلاق، خذ وقتك في إزالة البلاك عن طريق لف أسنانك برفق باستخدام فرشاة الأسنان، يمكن أن تتصلب البلاك المتخلف وراءه ، مما يتسبب في تكوين القلح والتهاب اللثة.

2. اغسل أسنانك بالفرشاة مرتين يوميًا ليس من المستغرب أن يُنصح عمومًا بغسل أسنانك مرتين على الأقل يوميًا ومع ذلك ، لا يزال الكثير منا يتخطى تنظيف أسناننا قبل النوم، فإن ليس من المستغرب أن يُنصح عمومًا بغسل أسنانك مرتين على الأقل يوميًا ومع ذلك ، لا يزال الكثير منا يتخطى تنظيف أسناننا قبل النوم، فإن تنظيف أسنانك بالفرشاة قبل الليل يزيل البلاك والبكتيريا التي تراكمت على مدار اليوم.

3. التركيز على رعاية ما بين الأسنان يتم إزالة البلاك والبكتيريا التي لا يمكن الوصول إليها عن طريق تفريش الأسنان وحده عن طريق التنظيف بين الأسنان، يمكن أن يتراكم البلاك لأنك تفقد أكثر من ثلث سطح المينا إذا لم تنظف بين أسنانك باستمرار، للتأكد من أن البلاك ليس لديه فرصة للتحول إلى جير ، نظف ما بين الأسنان مرة واحدة على الأقل يوميًا باستخدام خيط تنظيف الأسنان أو الشريط اللاصق أو الفرشاة بين الأسنان أو بخيط تنظيف المياه الآلي.

4. التوقف عن التدخين يُضعف التدخين جهاز المناعة في الجسم، ما يجعل من الصعب على الجسم استعادة الأنسجة ، مثل تلك الموجودة في الفم، قد يعاني المدخنون من بطء في الشفاء بعد عمل الأسنان، يؤدي التدخين إلى تغيير شكل الفم عن طريق التسبب في اصفرار الأسنان واللسان ويمكن أن يجعل رائحة النفس كريهة.

5. شطف دائما بعد تناول السكر السكر هو مصدر غذاء للكائنات الحية الدقيقة الضارة عن طريق الفم، يمكنك تقليل عدد البكتيريا في لعابك عن طريق استهلاك كمية أقل من السكر، إذا كان لا بد من تناول وجبات سكرية ، فحاول قصر تناولك على أوقات الوجبات وتجنب تنظيف الأسنان بالفرشاة بعد ذلك مباشرة.

6. أضف غسول الفم إلى روتين أسنانك وفقًا للأبحاث، فإن بعض غسولات الفم مفيدة لأسنانك ، اكتشفت مراجعة أن غسول الفم الذي يحتوي على عنصر الكلورهيكسيدين المضاد للبكتيريا ساعد في إدارة البلاك والتهاب اللثة، وجد التحليل التلوي أن بعض غسولات الفم التي تحتوي على زيت عطري فعالة أيضًا، في حين أن غسول الفم لا يمكن أن يحل محل التنظيف بالفرشاة والخيط ، إلا أنه يمكن أن يدعم هذه العادات.