كيف يتم اختبار الكولسترول؟.. وكم مرة يجب إجراؤه؟

كتبت نهير عبد النبى

عادة لا توجد أعراض لارتفاع الكوليسترول و لهذا السبب من المهم أن يقوم طبيبك بفحص مستويات الكوليسترول لديك من خلال فحص الدم البسيط، وحسب ما ذكره موقع heart في الاختبار يأخذ أخصائي الرعاية الصحية عينة من دمك إذا كانت هناك حاجة إلى اختبارات دم إضافية ، فعادة ما يتم أخذ جميع العينات مرة واحدة وعادة ما يكون الانزعاج طفيفًا.

بعد أخذ عينة الدم يتم تحليلها في المختبر، حيث يتم قياس مستويات كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة والدهون الثلاثية (إذا كنت لا تصوم ، فستكون قيم الكوليسترول الكلي وكوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة فقط قابلة للاستخدام) سيظهر تقرير الاختبار مستوى الكوليسترول في الدم بالملليجرام لكل ديسيلتر من الدم (ملجم / ديسيلتر).

لتحديد مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، سينظر طبيبك في نتائج اختبار الكوليسترول في سياق العمر والجنس والتاريخ العائلي عوامل الخطر الأخرى ، مثل التدخين والسكري وارتفاع ضغط الدم ، سيتم النظر فيها أيضًا.

إذا ظلت مخاطرك غير مؤكدة ، وخيارات العلاج غير واضحة ، فقد يأخذ أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك في الاعتبار عوامل أخرى أو يطلب قياس كالسيوم الشريان التاجي (CAC) لتوفير رؤية أعمق لمخاطرك ومساعدتك في اتخاذ القرار.

كم مرة يجب فحص الكولسترول؟



توصي جمعية القلب الأمريكية بأن يتم فحص الكوليسترول وعوامل الخطر التقليدية الأخرى لدى جميع البالغين الذين يبلغون من العمر 20 عامًا أو أكثر كل أربع إلى ست سنوات طالما أن مخاطرهم لا تزال منخفضة بعد سن الأربعين ، سيرغب أخصائي الرعاية الصحية أيضًا في استخدام معادلة لحساب خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية لمدة 10 سنوات.

قد يحتاج الأشخاص المصابون بأمراض القلب والأوعية الدموية ، والمعرضون لمخاطر عالية ، إلى تقييم الكوليسترول وعوامل الخطر الأخرى في كثير من الأحيان.

سيشرح طبيبك ما تعنيه مستويات الكوليسترول لديك ويمكنه مناقشة خيارات العلاج إذا لم تكن الأرقام الخاصة بك في المكان الذي ينبغي أن تكون فيه.

أين يجب فحص الكوليسترول؟



من الأفضل أن يقوم طبيب الرعاية الأولية بإجراء الاختبار كما لوحظ ، فإن مستويات الكوليسترول في الدم تمثل واحدًا فقط من العديد من العوامل التي تؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية سيكون لدى طبيب الرعاية الأولية الخاص بك فهم أكمل لتاريخك الشخصي والعائلي ، بالإضافة إلى أي عوامل خطر أخرى قد تنطبق.

إذا تم فحص الكوليسترول لديك في فحص عام ، فقد يقيسون مستوى الكوليسترول الحميد والكوليسترول الكلي ولكن إذا لم يتم قياس كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) ، فإن معرفة مستويات الكوليسترول الكلية لديك لا يزال يمنحك معلومات قيمة يجب أن يكون قياس نسبة الكوليسترول في الدم وضغط الدم ومؤشر كتلة الجسم وسكر الدم أثناء الصوم بانتظام جزءًا من خطة الرعاية الشخصية الشاملة.

إذا حصلت على نتائج فحص الكوليسترول من مصدر خارج عيادة طبيبك ، فتأكد من مشاركتها مع طبيب الرعاية الأولية الخاص بك تساعد نقاط البيانات الإضافية في تحديد مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية هذا مهم بشكل خاص للأشخاص الذين يدخنون أو يعانون من حالات صحية أخرى مثل مرض السكري أو حالات التهابية أو لديهم تاريخ عائلي من أمراض القلب أو ارتفاع ضغط الدم أو السكتة الدماغية.