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فريق بايدن يستعد لحملة الانتخابات الرئاسية

الأحد، 18 ديسمبر 2022 08:00 ص
فريق بايدن يستعد لحملة الانتخابات الرئاسية بايدن
كتب : أحمد علوى

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باشر فريق الرئيس الأمريكي جو بايدن التخطيط لحملة الانتخابات الرئاسية 2024، فيما بايدن نفسه لم يحسم قراره النهائي بعد الترشح لولاية ثانية، حسب صحيفة "وول ستريت جورنال".

ونقلت الصحيفة عن مصادر: "يشار إلى أن الرئيس الأمريكي يفكر في القرار النهائي للترشح وهو يعتزم مناقشة هذه المسألة مع عائلته خلال فترة العطلات."

وأوضحت أن النقاشات التي يجراها فريق بايدن لا تصب التركيز كثيرا حول ما إذا كان من حيث المبدأ سيتم إعادة انتخابه، وإنما التركيز على المسائل التقنية.

وذكرت المصادر للصحيفة، يجري مستشارو رئيس البيت الأبيض مناقشات مسبقة حول هيكلية الحملة الانتخابية ومن سيتم تكليفهم بالأدوار الرئيسية فيها.

كما لم يتم تحديد مكان مقر الحملة المستقبلية. في حين تعتبر فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا، حيث كان المقر الرئيسي لحملته السابقة 2020، أحد الخيارات المطروحة، وكذلك مدينة ويلمنغتون بولاية ديلاوير، مسقط رأس بايدن.

 

 


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