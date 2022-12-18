فرص للتدريب المهنى المجانى على 3 مهن بالإسماعيلية.. اعرف طريقة التقديم

كتبت - مرام محمد

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية، بدء تلقي طلبات راغبي الالتحاق بدورة تدريبية مجانا على مهن التفصيل والحياكة وصيانة المحمول والتبريد والتكييف بمركز التدريب المهنى بمدينة المستقبل وعنوانه خلف سوق الجملة ـ بجوار المعهد الدينى.

وأوضح حسام طلبة مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، في تقريره الذي تلقته الوزارة، أن تم فتح باب القبول على البرامج التدريبية المجانية للشباب من الجنسين من سن 18 الى 45 سنة على 3 مهن يحتاجها سوق العمل وعلى الراغبين التقدم من خلال اللينك التالي:

‏https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoU7G2g4jACcDN2XGMXX5auBKu6rUd8BwzeYHE_YETH_JK0w/viewform

وأضاف مدير المديرية انه يمكن للراغبين في الحصول على فرص التدريب من خلال التوجه إلى مقر مركز التدريب المهني، أو الدخول على رابط جروب الواتس أب الخاص بمركز التدريب، ‏https://chat.whatsapp.com/CrXXr0fqZBf52dXsmOJJUv، كما يمكن التقديم من خلال إدارة التدريب المهني بديوان المديرية.