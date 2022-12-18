اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 ديسمبر 2022 01:30 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

فرص للتدريب المهنى المجانى على 3 مهن بالإسماعيلية.. اعرف طريقة التقديم

الأحد، 18 ديسمبر 2022 12:35 م
فرص للتدريب المهنى المجانى على 3 مهن بالإسماعيلية.. اعرف طريقة التقديم وزارة القوى العاملة
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية، بدء تلقي طلبات راغبي الالتحاق بدورة تدريبية مجانا على مهن التفصيل والحياكة وصيانة المحمول والتبريد والتكييف بمركز التدريب المهنى بمدينة المستقبل وعنوانه خلف سوق الجملة ـ بجوار المعهد الدينى. 
 
وأوضح حسام طلبة مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، في تقريره الذي تلقته الوزارة، أن تم فتح باب القبول على البرامج التدريبية المجانية للشباب من الجنسين من سن 18 الى 45 سنة على 3 مهن يحتاجها سوق العمل وعلى الراغبين التقدم من خلال اللينك التالي:
 
‏https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoU7G2g4jACcDN2XGMXX5auBKu6rUd8BwzeYHE_YETH_JK0w/viewform
 
وأضاف مدير المديرية انه يمكن للراغبين في الحصول على فرص التدريب من خلال التوجه إلى مقر مركز التدريب المهني، أو الدخول على رابط جروب الواتس أب الخاص بمركز التدريب، ‏https://chat.whatsapp.com/CrXXr0fqZBf52dXsmOJJUv، كما يمكن التقديم من خلال إدارة التدريب المهني بديوان المديرية.
 
 
 

تدريب مهني

دورات تدريبية

فرصة تدريب

فرص عمل

القوى العاملة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة