عودة محطات المترو للعمل وإعادة تسيير إمدادات المياه في كييف بعد الضربات الروسية

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قال رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية (كييف) فيتالي كليتشكو إن شبكة المترو في المدينة عادت إلى الخدمة، كما أعيد توصيل إمدادات المياه لجميع السكان بعد يوم من الموجة الأخيرة من الضربات الجوية الروسية على البنية التحتية الحيوية.

وقال مسؤولون أوكرانيون - بحسب إذاعة مونت كارلو الدولية - إن روسيا أطلقت أكثر من 70 صاروخا أمس في واحدة من أكبر هجماتها منذ الحرب الروسية في 24 فبراير؛ مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل طارئ في جميع أنحاء البلاد.

كما ذكر كليتشكو أن التدفئة أعيدت إلى نصف المدينة وعادت الكهرباء إلى ثلثيها.