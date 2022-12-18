طلاب جامعة عين شمس يشاهدون المباراة النهائية لبطولة كأس العالم.. صور

كتب محمود راغب

شاهد طلاب جامعة عين شمس المباراة النهائية بين فريقى الأرجنتين وفرنسا، فى نهائى بطولة كأس العالم 2022 ، وذلك للمرة الأولى على أرض الملعب الكبير بالمدينة الجامعية طلبة.

واستضاف قطاع المدن الجامعية، بالتنسيق مع أسرة من أجل مصر المركزية، هذه الاحتفالية الرياضية التى جاءت من تنظيم وتحت إشراف إبراهيم سعيد مدير عام مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على قطاع المدن الجامعية بجامعة عين شمس.

ووسط أجواء روح الإثارة والحماس على الأضواء الكاشفة، شاهد أكثر من 3000 طالب وطالبة عبر شاشة عرض كبرى هذه المباراة، فى أجواء من المتعة والإثارة وروح الألفة بين الطلاب، وانتهت المباراة بفوز منتخب الأرجنتين وتتويجه بطلاً للعالم فى كرة القدم.

جاء ذلك بحضورد. حاتم ربيع رائد أسرة من أجل مصر المركزية وإبراهيم سعيد مدير عام مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على قطاع المدن الجامعية ومحمد الشرقأوى مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة ويحيى حسن مدير إدارة الأسر بالإدارة العامة لرعاية الشباب والطلاب محمد رضا رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس والطالبة مريم مصطفى نائب رئيس الاتحاد.

وأشاد الطلاب بجاهزية الملاعب وعبروا عن استمتعاهم بالموقع العام الذى شهد تطويرات ضخمة على أعلى مستوى ، معربين عن تقديرهم لجهود ودعم إدارة الجامعة فى توفير كل الوسائل المشجعة على ممارسة الأنشطة المختلفة ومنها الأنشطة الرياضية.