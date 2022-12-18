طقس بورسعيد الآن.. أجواء خريفية مائلة للحرارة.. وانتظام حركة الملاحة

بورسعيد محمد فرج

رصدت عدسة "اليوم السابع" اليوم الأحد حالة الطقس ببورسعيد، حيث تسود أجواء خريفية مائلة للحرارة على جميع الأنحاء وسط سماء صافية وشمس مشرقة، أما عن حالة البحر الأبيض المتوسط معتدل وارتفاع الأمواج متر واحد وتصل سرعة الرياح إلى 22/25 كم / الساعة.

ومن جهة أخرى انتظام حركة الملاحة بقناة السويس وعبور القوافل المتجهة من الشمال إلى الجنوب فى مواعيدها المقررة دون توقف.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، طقسا خريفيا مائلا للبرودة فى الصباح الباكر دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد، القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 15 درجة.