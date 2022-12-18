اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 ديسمبر 2022 11:55 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

طقس الغربية اليوم.. سطوع الشمس وانتشار السحب الخفيفة بالمدن والقرى.. صور

الأحد، 18 ديسمبر 2022 11:12 ص
طقس الغربية اليوم.. سطوع الشمس وانتشار السحب الخفيفة بالمدن والقرى.. صور الطقس فى الغربية اليوم
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تشهد محافظة الغربية استقرارا ملحوظا في حالة الطقس منذ الصباح وسطوع الشمس في طقس يسوده الدفئ مع اقتراب انتهاء فصل الخريف.
 
وتجمعت السحب الخفيفة في أماكن متفرقة في سماء المحافظة عدا بعض المناطق إلا أن الطقس بشكل عام يميل للدفئ.
 
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء 
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد : القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 15 درجة.
 

 

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد،  طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.
 
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء 
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد، القاهرة العظمى 25  درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 15 درجة.
الطقس اليوم
الطقس اليوم

الطقس فى الغربية اليوم
الطقس فى الغربية اليوم

حالة الطقس الان بالغربية
حالة الطقس الان بالغربية

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

طقس الغربية اليوم
طقس الغربية اليوم
 

الطقس اليوم وغدًا

اخبار الطقس اليوم

طقس غدا

الطقس اليوم

الطقس غدا

طقس اليوم

الطقس فى مصر

حالة الطقس

الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

طقس محافظة الغربية

درجات الحرارة اليوم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة