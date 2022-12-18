اليوم السابع
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طقس الإسكندرية اليوم.. مائل للبرودة والصغرى تسجل 14 درجة "صور"

الأحد، 18 ديسمبر 2022 09:01 ص
طقس الإسكندرية اليوم.. مائل للبرودة والصغرى تسجل 14 درجة "صور" حالة الطقس في الإسكندرية
الإسكندرية - أحمد الزغبي

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رصد "اليوم السابع"، حالة الطقس بمحافظة الإسكندرية، اليوم الاحد ، حيث شهدت المحافظة طقسا مائل للبرودة ، مع وجود شبورة فى ساعات الصباح، وبلغت درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14 درجة مئوية على المحافظة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد،  طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء 

 وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد، القاهرة العظمى 25  درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 15 درجة.

حالة الطقس في الإسكندرية (1)
 

 

حالة الطقس في الإسكندرية (2)
 

 

حالة الطقس في الإسكندرية (3)
 

 

حالة الطقس في الإسكندرية (4)
 

 

حالة الطقس في الإسكندرية (5)
 

 

حالة الطقس في الإسكندرية (6)
 

 


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