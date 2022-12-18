اليوم السابع
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الأحد، 18 ديسمبر 2022 10:32 م
أكرم القصاص
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ضبط 10 أطنان أعلاف خليط ردة مجهولة المصدر فى حملة تموينية بالغربية

الأحد، 18 ديسمبر 2022 10:00 م
ضبط 10 أطنان أعلاف خليط ردة مجهولة المصدر فى حملة تموينية بالغربية ضبط أعلاف خليط ردة مجهولة المصدر
الغربية - فريق المحافظات

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شنت مديرية التموين بالغربية، برئاسة المهندس محمدأبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، حملة تموينية من مديرية التموين والتجارة الداخلية من مفتشي تموين اداره الرقابة التموينية بالمديرية ضمت ناصر مصطفى العفيفى وأشرف شرف الدين ومحمد صلاح باز وخالدزكى بحيرى والسيد احمد الحواله بالتنسيق مع الرائد أحمد الديب رئيس مباحث التموين بالمحلة وسمنود والمحاسب محمد النجار مدير مكتب تموين اول المحلة وحازم طه مدير مكتب تموين مركز المحلة لتفقد الحالة التموينية بدائره مركز المحلة .

تم ضبط مصنع أعلاف حيوانية بمركز المحلة الكبرى، تم التحفظ على 10 طن  خليط زوائد ردة شكائر مجهوله المصدر ، وتم تحرير محضر جنح بالمخالفة ، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.
 
 
 
 
 

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