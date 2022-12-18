ضبط محاولتى تهريب عبوات دوائية ومستحضرات تجميل وهواتف محمولة بمطار القاهرة

كتبت - رحاب نبيل

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة راكب مصري تهريب عبوات دوائية زجاجية، وراكبة مصرية حاولت تهريب كمية من مستحضرات التجميل والتليفونات والساعات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وتحرير محضر ضبط جمركي.

في المحاولة الأولي، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط النمساوية القادمة من فيينا، أستوقف احمد ابراهيم عمر مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب إثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد صلاح رزق مأمور الجمرك و محمد عبد المنعم صالح رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات متكررة داخل الحقائب، قام ميلاد رسمي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 بتكليف محمد فتح الله أبو العيون مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط 61 عبوة دوائية زجاجية غالية الثمن داخل حقائب الراكب.

المحاولة الثانية كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من أبوظبي، أستوقف عبد الله حمدي مأمور الجمرك المعين علي اللجنة الجمركية أحدي الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والتي انكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبها علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من محمد جمال مأمور الجمرك، ومحمد عبد المنعم صالح رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات متكررة بكثرة داخل حقائب الراكبة.

قام ميلاد رسمي مدير الحركة بتكليف أماني عبد الله صالح مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدوياً مما أسفر عن ضبط 479 عبوة مستحضرات تجميل، و4 هواتف محمول و2 ساعة ذكية داخل حقائب الراكبة.

قام أحمد أبو بكر فؤاد مدير الإدارة بالإنابة بمعاينة المضبوطات في الحالتين وأمر الدكتور صابر عبد الحميد مدير الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 266 لسنة ضد الراكب، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 267 ضد الراكبة بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.