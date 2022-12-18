اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 ديسمبر 2022 10:50 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة: فيروس الأنفلونزا ينتقل عن طريق الرزاز الصادر من الكحة والعطس

الأحد، 18 ديسمبر 2022 10:21 ص
الصحة: فيروس الأنفلونزا ينتقل عن طريق الرزاز الصادر من الكحة والعطس انفوجراف لوزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت وزارة الصحة والسكان إن فيروس الأنفلونزا ينتقل بسهولة عن طريق الرزاز الذى يصدر من الكحة والعطس، وينبغى تغطية الفم والأنف عن الإصابة، وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات الوقائة خاصة الحصول على لقاح الأنفلونزا لمنع العدوى وانتشارها .
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان: بجب على مخالطى المرضى المصابين بالأنفلوتزا اتباع كافة التعليمات وتجنب التعامل معهم بدون إجراءات وقائية .
 
وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن التطعيمات هامة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وواحد من أهم وسائل الوقاية من أمراض الجهاز التنفسى، مضيفا: أن لقاح الأنفلونزا الموسمية غير مرتبط بوقت محدد ويمكن أخد اللقاحات في أى وقت من العام، موضحا: أن الاستفادة من القصوى من اللقاحات تكون فى فصل الخريف والشتاء لزيادة عوامل انتشار الأمراض التنفسية  فى هذا الوقت مثل الانفلونزا ونزلات البرد والفيروس التنفسى المخلوى.
 
وشدد على ضرورة أخذ المعلومات من المصادر الصحيحة وعدم الانسياق وراء الشائعات فيما يخص الأمراض التنفسية التي تزداد في فصل الشتاء، مؤكدًا حرض الوزارة على تكثيف حملات التوعية المجتمعية بالأمراض التنفسية، وكذلك التوعية بأهمية التطعيمات لرفع المناعة المجتمعية ضد الأمراض المعدية.
 
 
 
 
 
 

الصحة

لقاح الانفلونزا

الاطفال

الانفلونزا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة