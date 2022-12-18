شاهد.. "ميرنا" طالبة بكفر الشيخ تبدع فى رسم البورتريه والشخصيات الكرتونية

كفر الشيخ – محمد سليمان

تعددت صور الإبداع بين الفتيات في محافظة كفر الشيخ ومن بينهن طالبة بالصف الأول الثانوي، تمتعت بموهبة كبيرة رغم صغر سنها في رسم البورتريه والشخصيات الكرتونية، وتضيف شخصيتها في كل رسمة حيث لها خطوط معروفة حتي لو مع معرفتها بالقواعد نجد خطوط قوية لرسم البورتريه وشخصية متفردة جعلتنا نميز اسلوبها بوضوح، وما يميزها أنها فرضت شخصيتها واسلوبها منذ أول يوم تتعامل مع الفرشاه، وهذا قمة الإبداع فكم من فنانين بمصر عانوا كثيرا من عدم وجود أسلوب يميز أعمالهم عن غيرهم.

وقالت ميرنا حسين ابراهيم، الطالبة بالصف الأول الثانوي، أحبت الرسم من صغرها وكانت البداية بالصف الثالث الابتدائي، عندما أمسكت بالقلم الرصاص لترسم صور عن الطبيعة، وبعض الشخصيات، وبدأت رسوماتها تتميز بالإتقان عندما كانت بالصف السادس الابتدائي، فرسمت العديد من الشخصيات.

وأضافت مرنا، في المرحلة الابتدائية شاركت في العديد من المعارض بإدارتها التعليمية بالمديرية ونالت العديد من التكريمات والجوائز، وعندما التحقت بالمرحلة الإعدادية، وصلت لدرجة كبيرة من الحرفية في رسم الصور والشخصيات والطبيعة، وتميزت في رسم البورترية، ومن خلال تشجيع والديها ودعمهما وتشجيع معلميها في المرحلة الابتدائية والاعدادية، نالت الجوائز، وعندما وجدت مديرة مدرستها تعدد رسوماتها وابداعتها أوصت معلميها بالاهتمام بها وتشجيعها، والمشاركة بلوحاتها في المسابقات والمعارض المتعددة، فنالت اعجاب المترددين عليها، مشيرة إلى أنها بدأت تطور في موهبتها ورسوماتها ،وشاركت بالعديد من الرسومات بمركز الإبداع والابتكار والموهوبين التابع لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، فكرمها وكيل الوزارة، محمد عبدالله.

وأكدت مرنا، تتمنى الالتحاق بكلية الفنون الجميلة لتدمج بين الموهبة والتخصص، وفي حالة التحاقها بكلية الطب، فلن يمنعها دراستها من ممارسة موهبتها التي تحبها، فهي المتنفس بالنسبة لها، في قمة سعادتها عندما تجلس بين أدواتها من أقلام رصاص والفحم، لتعبر عما بداخلها وعما يدور حولها، والمواقف التي تمر بها، مشيرة إلى أن ممارسة الهواية تجعل الإنسان مقبل على الحياة بالحب والود والتسامح، فيخرج طاقته كاملة خلال ممارسته لهوايته.

وقالت مرنا، إنها تنصح كل زميلاتها وزملائها بممارسة هوايتهم، والتعبير عن أنفسهم، وتتمنى أن تكون مثل الرسامين العالميين منهم ليوناردو دافنشي، وفنسنت فان جوخ،و إدوارد مونش، بابلو بيكاسو ،هنري ماتيس، وعدد من الرسامين المصريين الذين وصلوا للعالمية.

وأكد مصطفى العراقي، المشرف الفني على مركز الابداع والابتكار والموهبين، أن مرنا حسين من الفنانات المتميزات في رسمها برغم صغر سنها، فكلما رأها وجدها مرافقة لكراسة الرسم وأدواتها في كل مكان تتواجد به، ونصحها بممارسة موهبتها وفي نفس الوقت تحرص على التفوق في دراستها، مؤكداً أنه يرى لها مستقبلا متميزا في هذا المجال، فقد فرضت شخصيتها واسلوبها منذ أول يوم تتعامل مع الفرشاة.



احدر رسومان ميرنا حسين ابراهيم



احدى رسومات ميرنا



جمال العيون احد رسومات ميرنا



رسمه لعين متميزة بجمالها



رسمه لفتاة بريشة ميرنا



رسمه متميزة لميرنا



ميرنا بمركز الابداع والابتكار والموهوبين



ممارسة هوايتها بمركز الابداع