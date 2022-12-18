رفع 155 حالة إشغال وكلبشة السيارات المتعدية على الطريق العام فى حملة بإمبابة

كتبت - مرام محمد

شنت محافظة الجيزة من خلال حي شمال حملة مكبرة بشوارع إمبابة والمنيرة الغربية؛ لإزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، باستمرار تنفيذ الحملات على مدار اليوم لرفع كافة أوجه الإشغال والتعديات وتحقيق الانضباط.

وأسفرت الحملة عن مصادرة 16 ثلاجة من الأكشاك والمحال العامة لشغلها الرصيف، وكذا كلبشة السيارات المتعدية على الأرصفة والطريق العام، وإزالة 155 حالة إشغال بشوارع الوحدة ومحمد حجازى والعامل الأول وترعة السواحل والأقصر وبشتيل، وإيداعها بمخازن الحى واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك تحت إشراف أشرف بكر رئيس حى شمال الجيزة.

وشدد محافظ الجيزة، على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات.