حى الدقى يرفع إشغالات الباعة الجائلين من كبارى مشاة ناهيا

كتبت - مرام محمد

شن حي الدقي تحت غطاء أمني من شرطة المرافق وقسم شرطة الدقي والخدمات المرورية والأمن المركزي وقوات الأمن، حملة مكبرة على كباري المشاة بمنطقة ناهيا الواصلة بين كل من حي الدقي وحي بولاق الدكرور، لإزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، باستمرار تنفيذ الحملات على مدار اليوم لرفع كافة أوجه الإشغال والتعديات وتحقيق الانضباط.

وأسفرت الحملة تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي، عن رفع كافة إشغالات وتعديات الباعة الجائلين على كباري المشاة بمنطقه ناهيا؛ لتيسير حركة المواطنين والمحافظة على النظام في هذه المنطقة الحيوية، وذلك تحت إشراف عام على الخدمات من اللواء هشام يوسف مدير شرطة المرافق، وحضور اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة.

ومن جانبه، شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالمرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات.