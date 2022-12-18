دعما لبيج رامي.. جدارية ببلطيم ودعوات لفوزه بمستر أولمبيا للعام الثالث.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ عددا من الشباب يرسمون جدارية مع اقتراب الإعلان عن بطل مستر أولمبيا موسم 2022، والذي يشارك فيها بطل كمال الأجسام الدولي ممدوح السبيعي الشهير بـ"بيج رامي"، ابن مركز البرلس في كفر الشيخ، قرر أحد الموهوبين في الفن التشكيلي عمل جدارية تحمل صورته بمدينة بلطيم.

قال كريم خضر، فنان تشكيلي وابن مدينة بلطيم في كفر الشيخ، إنه نفذ تلك الجدارية بالاشتراك مع صديقه إبراهيم كامل حبا في "بيج رامي" ودعمًا له نظير ما حققه من إنجاز عالمي بحصوله على بطولة مستر أولمبيا مرتين متتاليتين.

وقال خضر إن أهالي مركز البرلس يتابعون البطولة منذ بدايتها الجمعة، ويترقبون النتيجة النهائية التي سوف تعلنها لجنة التحكيم للبطولة حول تحديد بطل مستر أولمبيا 2022 في نفس الوقت يتمنى الكثيرون من أبناء مركز البرلس ومحافظة كفر الشيخ أن يحصل عليها "بيج رامي" للمرة الثالثة.

وأضاف إبراهيم كامل، صممنا الرسمة دعما لبيج رامي وتفاؤلا بفوزه واحتفاظا باللقب للعام الثالث على التوالي، وسنتابع المسابقة فجر اليوم.