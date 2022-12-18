حبس خادمة 4 أيام لاتهامها بسرقة مصوغات ذهبية من فيلا فى الشيخ زايد

كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة في أكتوبر، حبس خادمة وصاحب محل مصوغات 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة مصوغات ذهبية ومتعلقات من فيلا مخدومها في الشيخ زايد.

وكلفت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة، وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد تعرض فيلا بالشيخ زايد للسرقة. بإجراء التحريات، تبين أن خادمة تعمل بالفيلا، وراء سرقة مشغولات ذهبية ومتعلقات أخرى، وبيعها لصاحب محل مجوهرات.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بالسرقة، كما تم ضبط صاحب المحل، وإعادة المسروقات، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتى أمرت بما سبق.