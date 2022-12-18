جماهير الإسكندرية تهتف باسم "ميسى" بعد فوز الأرجنتين بكأس العالم.. صور

رصد "اليوم السابع"، أجواء فرحة جمهور الإسكندرية عقب تتويج منتخب الأرجنتين ببطولة كأس العالم قطر 2022، بين منتخب فرنسا ومنتخب الأرجنتين وهتف الجمهور السكندرى"ميسى- ميسى".

توج منتخب الأرجنتين بلقب بطولة كأس العالم 2022، عقب انتصاره المثير على نظيره الفرنسى، بركلات الترجيح 4-2، عقب انتهاء الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابى 3-3، في المواجهة المثيرة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على ستاد "لوسيل"، فى المباراة النهائية للنسخة رقم 22 من المونديال الذى استضافته قطر بدءا من 20 نوفمبر الماضى بمشاركة 32 منتخبا فى 8 ملاعب مختلفة.

وبات ليونيل ميسي 26 مباراة، متخطيا الأسطورة الألماني لوثار ماتيوس، صاحب الـ25 مباراة، ويأتي في المركز الثالث الألماني ميروسلاف كلوزه برصيد 24 مباراة.



فرحة الاسكندرانية في بطولة كأس العالم (1)



فرحة الاسكندرانية في بطولة كأس العالم (2)



فرحة الاسكندرانية في بطولة كأس العالم (3)