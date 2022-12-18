جامعة أسيوط تشهد تخريج الدفعة الثانية من دبلوم التخصص المهني في طب الجنين

فريق المحافظات

أكد الدكتور أحمد المنشاوي القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، حرص إدارة الجامعة على دعم كافة المستشفيات الجامعية من أجل تعزيز ركائز منظومة طبية هي الأضخم في حجمها والأحدث في إمكانياتها الطبية والبشرية على مستوى صعيد مصر، مشيداً بالدور الرائد لمستشفى صحة المرأة في خدمة عشرات الآلاف من السيدات المترددات على المستشفى سنوياً مع تحقيق نسبة شفاء متقدمة في علاج أكثر الحالات خطورة وتعقيداً إلى جانب القيام بدورها العلمي كصرح تعليمي يستخدم أحدث التقنيات في التشخيص والعلاج وإعداد كوادر متميزة من أطباء النساء والتوليد من جامعة أسيوط ومن مختلف الجامعات المصرية ومستشفيات وزارة الصحة.

جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها فى مستهل احتفالية تخريج الدفعة الثانية من دبلوم التخصص المهني (طب الجنين) ، والتي نظمها مركز تدريب وأبحاث الموجات فوق الصوتية بمستشفى صحة المرأة الجامعى، والتي شهدت حضور الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علاء عطيه عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور يوسف صالح وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور علواني السنوسي رئيس قسم النساء والتوليد ومدير مستشفي صحة المرأة ، والدكتور حسن صلاح نائب رئيس الجامعة السابق والمشرف العام على الوحدة ومنسق الدبلومة، ولفيف من الاساتذة وأعضاء هيئة التدريس بقسم أمراض النساء والتوليد والطلاب المجتازين للدبلومة.

ومن جانبه فقد أشادت الدكتورة مها غانم بالدور العلمي والبحثي الذي يقوم به قسم النساء والتوليد بكلية الطب من خلال مساهمته في تطوير ما يقدمه من خدمات طبية هائلة علي نحو يواكب أحدث التطورات العلمية ، موجهاً شكره للدكتور حسن صلاح وكافة القائمين على أعمال الدبلومة الخاصة بطب الجنين والتى ينتظر منها أن تسهم فى تخريج أجيالاً متخصصة ومتميزة على نحو يليق باسم ومكانة جامعة أسيوط .

وفى السياق ذاته فقد أعرب الدكتور علاء عطيه عن سعادته بتخريج الدفعة الثانية من الدبلوم التخصصي فى طب الجنين، وعن فخره بالمستوى الذي وصل إليه الاهتمام بالتخصصات الدقيقة في كلٍ من الكلية والمستشفيات الجامعية حيث وصل عدد الدبلومات التخصصية إلى 10 دبلومات من ضمنها دبلومة مكافحة العدوى، ودبلوم التعلم والتدريب الطبي ودبلومة جراحات القنوات المرارية والكبد، ودبلومات الجراحات الميكروسكوبية وجراحة اليد، وهو ما يضيف للمكانة العلمية والتعليمية والخدمية لمستشفيات جامعة أسيوط.

كما أعرب الدكتور علواني السنوسي عن فخره بوحدة الموجات فوق الصوتية والتى تعد أول وحدة فى صعيد مصر فى التدريب وعمل الأبحاث الخاصة بالموجات فوق الصوتية بهدف تحسين وتطوير التعليم والبحث العلمي فى مجال الفحص بالموجات فوق الصوتية والتى تستفيد منها آلاف المريضات سنوياً، مؤكداً على أهمية الدبلومة التي بدأت بداية صحيحة علمياً وقانونياً وينتظر من خريجيها النجاح في علاج حالات دقيقة وتقديم اكتشافات وابتكارات طبية هامة، مقدماً التهنئة لهم ومتمنياً للجميع دوام التوفيق.

وخلال كلمته فقد وجه الدكتور حسن صلاح خالص شكره لأعضاء هيئة التدريس القائمين على التدريس في دبلومة طب الجنين والذين ضربوا الأمثلة في سعة العلم والتواضع والعطاء، وكذلك لللقائمين على شركة كايرو ميديكال وشركة ميندراي الذين قدموا للمركز الأجهزة التي يحتاجها لتدريب الطلاب، مشيداً بالدبلومة التي تعد أول دبلومة مهنية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات في تخصص "طب الجنين" والتى انفردت بها جامعة أسيوط على مستوى الصعيد وتعتبر فخراً لقسم النساء والتوليد حيث تم خلالها تدريب الطلاب على الأنواع المختلفة من الموجات فوق الصوتية العادية، وثلاثية ورباعية الأبعاد فى التقييم المفصل والدقيق للجنين فى كل مراحل الحمل بما يؤدي لتشخيص أدق وعلاج أنجح.

وفي ختام الاحتفالية تم تكريم السادة القائمين على التدريس والتدريب وإدارة دبلومه طب الجنين بقسم النساء والتوليد وكلية الطب و هم الدكتور علواني السنوسي، الدكتور أحمد فائق، الدكتور حسن صلاح كامل، الدكتور مؤمن كامل، الدكتور ضياء الدين النشار، الدكتور محمود عبد العليم، الدكتور مصطفى حسين، الدكتورة دينا حبيب، الدكتور أحمد عباس، الدكتور محمد خيري، الدكتور شريف محمد عبد المجيد، الدكتور مصطفى نصر الدين علي، الدكتور محمد محمود عبد الله، والطبيب محمد بهاء الدين، الطبيب أحمد محمد صلاح الدين، الطبيبة مارتينا وصفي، الطبيبة شهيرة جمال الدين، الطبيب أندرو يعقوب، المرحوم الطبيب عبد الله محمد سيد، وأيضاً تكريم الأطباء خريجي الدفعة الثانية وهم الطبيب أحمد إبراهيم أحمد "الأول على الدفعة"، الطبيب حازم محمد أبو العلا، الطبيبة دينا عاطف درويش، الطبيبة شيماء بخيت مصطفى، الطبيب صموئيل حنا إيليا، الطبيب علي أحمد محمد، الطبيب عماد أحمد عبد المعطي، الطبيب محمود أحمد محمد، الطبيب مدحت كامل فتحي، الطبيب مصطفى محمد أحمد، كما تم تكريم عدد من الإداريين بكلية الطب جامعة أسيوط، وكذلك تكريم المهندس عطية سعيد مدير شركة كايرو ميديكال، وتكريم شركة Mindray وتسلمه المهندس كريم عسكر من كايرو ميديكال، وتكريم المهندس محمد الحفناوي مدير كايرو ميديكال أسيوط.



تخريج الدفعة الثانية من دبلوم التخصص المهني في طب الجنين



تخريج الدفعة الثانية من دبلوم التخصص المهني في طب الجنين



تخريج الدفعة الثانية من دبلوم التخصص المهني في طب الجنين (



تخريج الدفعة الثانية من دبلوم التخصص المهني في طب الجنين



تخريج الدفعة الثانية من دبلوم التخصص المهني في طب الجنين