تعليم القاهرة تحتفل باليوم العالمى للغة العربية

كتب سيد الخلفاوى

تحتفل مديرية التربية والتعليم ب اليوم العالمى للغة العربية ، حيث أكد أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالقاهرة، على أهمية الاحتفال بالأيام العالمية عامة ويوم اللغة العربية، خاصة فهى لغة القرآن الكريم، قائلا: يجب علينا توعية أبنائنا وتعريفهم قدر و أهمية اللغة العربية بين اللغات .

وتنظم العلاقات العامة بالمديرية برامج وأفلام تثقيفية ومبادرة للاحتفال بالأيام العالمية عن طريق موقع المديرية وصفحة التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ويتم عمل مسابقات ثقافية خفيفة في الإذاعة المدرسية في المدارس، وورش عمل يقوم بها معلمي اللغة العربية ومسرحيات وقصص قصيرة وتشجيع الطلبة على المشاركة والابتكار لإثراء ثقافتهم وتعريفهم أهمية اللغة العربية.

وتقرر الاحتفال باللغة العربية فى 18ديسمبر من كل عام لكونه اليوم الذى أصدرت فيه الجمعية العامة للامم المتحدة قرارها رقم( ٣١٩٠ ) لعام (١٩٧٣) والذى يقر بموجبه إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة بعد اقتراح قدمته المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية خلال انعقاد الدورة ( ١٩٠ ) للمجلس التنفيذى لمنظمة اليونسكو.

واللغة العربية من أقدم اللغات السامية واحدى أكثر اللغات انتشارا في العالم يتحدث بها أكثر من ( ٤٦٧ )مليون نسمة بالوطن العربي وهى من بين اللغات الأربع الاكثر استخداما في الإنترنت.

واللغة العربية ذات أهمية كبيرة لدى المسلمين فهى لغة القرآن الكريم ولا تتم الصلاة إلا بإتقان كلماتها وهى أيضا لغةشعائرية لدى عدد من الكنائس في الوطن العربي.

تتميز اللغة العربية بقدرتها على احتواء الألفاظ من اللغات الأخرى بشروط دقيقة معينة فيها خاصية الترادف والتضاد والمشاركات اللفظية والمجازر والجناس والسجع وبفنون اللفظ والبلاغة والفلاحة والمجسمات البديهية.

ويعمل معلمو اللغة العربية في هذا اليوم على تنظيم العديد من الفعاليات احتفالا باليوم العالمى للغة العربية من ورش عمل ومجسمات ومسابقات حركية وثقافية وذلك لزيادة الوعى لدى الطلاب باللغة العربية.