اليوم.. كبار العلماء تعقد ملتقاها العلمي الـ14 احتفاء باليوم العالمي للغة العربية

تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تعقد الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، اليوم، ملتقاها العلمى الرابع عشر، تحت عنوان "اللغة العربية.. لغة كتابة وهوية أمة"، وذلك بعد صلاة العصر بالجامع الأزهر الشريف.

وينعقد الملتقى العلمى الرابع عشر لهيئة كبار العلماء بحضور الدكتور محمود توفيق سعد، عضو هيئة كبار العلماء، و الدكتور عبد الحميد مدكور، الأمين العام لمجمع اللغة العربية، و الدكتور صابر عبد الدايم، رئيس رابطة الأدب الإسلامى العالمية، و الدكتور حسن الصغير، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، يدير الملتقى الدكتور حسن يحيى، مدير عام شئون هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

ويأتى الملتقى العلمى الرابع عشر لهيئة كبار العلماء فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للغة العربية الذى يوافق 18 من ديسمبر من كل عام، وفى إطار ما تقوم به الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء من جهود علمية تهدف للحفاظ على هوية الأمة.