تعليم الغربية تنشر جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل

فريق المحافظات

اعتمد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية جداول امتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف التعليم الابتدائي العربي واللغات والمرحلة الاعدادية العامة عربي ولغات والتعليم المهني.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية جداول الامتحانات بعد الانتهاء من اقرارها وتوزيعها على الادارات التعليمية لتعميمها على المدارس في نطاق كل إدارة تعليمية.

حيث تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول في الفترة من 3 يناير 2023 وحتي يوم16 يناير، وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم على الإلتزام بالمعايير اللازمة لوضع الاسئلة.



جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل



جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل



جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل



جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل



جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل



جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل



جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل



جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل



جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل



جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل



جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل



جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل



جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل



جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل



جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل