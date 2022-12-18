اليوم السابع
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تأجيل محاكمة 73 متهما بـ"خلية التجمع" لجلسة 25 ديسمبر

الأحد، 18 ديسمبر 2022 03:30 م
تأجيل محاكمة 73 متهما بـ"خلية التجمع" لجلسة 25 ديسمبر المستشار وجدي عبد المنعم
كتب إيهاب المهندس

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قررت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، تأجيل محاكمة 73 متهما فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية التجمع"، لجلسة 25 ديسمبر، لفض الأحراز.
 

وجاء فى أمر الإحالة فى القضية رقم 11926 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس والمقيدة برقم 1237 لسنة 2022 كلى القاهرة الجديدة وبرقم 627 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، إحالة 73 متهما من عناصر الجماعات الإرهابية من بينهم 47 متهماً محبوساً و26 متهماً هارباً، إلى المحاكمة العاجلة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.

 


خليه التجمع

الجنايات

اخبار مصرية

الجماعات الإرهابية



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