بولندا: ارتفاع عدد اللاجئين من أوكرانيا إلى 8 ملايين و479 ألف لاجئ

أ ش أ

أفادت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم الأحد، بأن عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين استقبلتهم البلاد بلغ 8 ملايين و479 ألف لاجئ، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 من فبراير الماضي.



وذكرت الوكالة - حسبما أورد "راديو بولندا" في نشرته الإنجليزية - أن 25 ألفا و700 لاجئ وصلوا من أوكرانيا أمس السبت، فيما غادر 28 ألفا و600 آخرين بولندا عائدين إلى أوكرانيا، ليبلغ إجمالي العائدين 6 ملايين و643 ألف شخص.



يشار إلى أن بولندا مررت في مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.