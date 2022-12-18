بدء تشغيل مشروع الصرف الصحى بالقصير فى البحر الأحمر بتكلفة 350 مليون جنيه

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المهندس محمد عيسى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، بدء تشغيل مشروع الصرف الصحي لمدينة القصير والذي تم تنفيذه بتكلفة 350 مليون جنيه بمعرفه الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

وأضاف رئيس مجلس أدارة شركة مياه الشرب، أن المشروع يشمل عدد 5 محطات رفع شامله شبكات الانحدار وخطوط الطرد ومحطة المعالجه الثنائية برك أكسدة طبيعية طاقة 10 آلاف م3/ يوم.

وناشدت شركة مياه البحر الأحمر المواطنين بعدة مناطق بمدينة القصير للتوجه لمقر الشركة بالقصير لانهاء إجراءات التعاقد للتوصيل علي شبكة الصرف الصحي الرئيسية وستواصل الشركة الاعلان عن كافة المناطق بالمدينة تباعا ويأتي تنفيذ المشروع ضمن خطة الشركة لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي التي يتم تقديمها للمواطنين بجميع مدن المحافظة.