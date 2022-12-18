باكستان تدعو إلى التنفيذ المبكر لصندوق الخسائر والأضرار

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دعا وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري إلى ضمان التنفيذ المبكر لصندوق الخسائر والأضرار وتزويده بالموارد الكافية.

ونقلت شبكة راديو باكستان المحلية، السبت، على موقعها الإخباري عن زرداري قوله خلال كلمته أمام الجلسة الختامية للمؤتمر الوزاري لمجموعة الـ 77 في نيويورك، إنه يجب علينا حشد استثمارات ضخمة في البنية التحتية المستدامة.

وشدد وزير الخارجية على ضرورة التوصل إلى حلول قيمة لمشاكل الديون غير المستدامة، معربا عن تقديره العميق لجميع أعضاء المؤتمر لمشاركتهم الفعالة وإسهاماتهم القيمة.

وكانت الأمم المتحدة، قد حذرت الخميس، من أن المساعدات الغذائية الطارئة المخصصة للمجتمعات المتضررة من الفيضانات في باكستان سوف تنفد خلال الشهر المقبل، بعد جمع ثلث التمويل المستهدف فقط.

وكانت الأمم المتحدة قد وجهت نداء للحصول على أكثر من 816 مليون دولار، لكنها قالت إن وكالاتها والمنظمات غير الحكومية الأخرى لم تتلق سوى 262 مليون دولار من المانحين الدوليين.

وتعرضت باكستان لأمطار موسمية غير مسبوقة خلال الصيف، ما أدى إلى غرق ثلث البلاد تحت الماء وألحق أضرارا بمليوني منزل ومصرع أكثر من 1700 شخص.

يذكر أن أحد القرارات المهمة التي تم اتخاذها خلال فعاليات مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27)، الذي اختُتم في مصر الشهر الماضي، هو موافقة الدول في جميع أنحاء العالم بتأسيس صندوق للخسائر والأضرار، من أجل مساعدة البلدان الفقيرة المتضررة بشدة من ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض.