اليوم السابع
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أكرم القصاص
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"كبار العلماء" تعقد ملتقاها العلمي الـ14 احتفاء باليوم العالمي للغة العربية غدا

السبت، 17 ديسمبر 2022 12:10 م
"كبار العلماء" تعقد ملتقاها العلمي الـ14 احتفاء باليوم العالمي للغة العربية غدا الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء تحتفى باليوم العالمى للغة العربية غدا
كتب لؤى على

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تعقد الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء غدًا الأحد، ملتقاها العلمي الرابع عشر، تحت عنوان "اللغة العربية.. لغة كتابة وهوية أمة"، وذلك بعد صلاة العصر بالجامع الأزهر الشريف، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.
 
وينعقد الملتقى العلمي الرابع عشر لهيئة كبار العلماء بحضور  الدكتور محمود توفيق سعد، عضو هيئة كبار العلماء، و الدكتور عبد الحميد مدكور، الأمين العام لمجمع اللغة العربية، و الدكتور صابر عبد الدايم، رئيس رابطة الأدب الإسلامي العالمية،  و الدكتور حسن الصغير، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، يدير الملتقى الدكتور حسن يحيى، مدير عام شئون هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
 
ويأتي الملتقى العلمي الرابع عشر لهيئة كبار العلماء في إطار الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية الذي يوافق 18 من ديسمبر من كل عام، وفي إطار ما تقوم به الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء من جهود علمية تهدف للحفاظ على هوية الأمة.
 
 
 
 
 

 


هيئة كبار العلماء

الازهر الشريف

اليوم العالمى للغة العربية

مجمع اللغة العربية



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