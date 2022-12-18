اليوم السابع
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القوى العاملة تنظم ورشة تدريبية بجامعة المنوفية عن أنواع الحرائق وسبل المواجهة

الأحد، 18 ديسمبر 2022 10:53 ص
القوى العاملة تنظم ورشة تدريبية بجامعة المنوفية عن أنواع الحرائق وسبل المواجهة ورشة تدريبية بجامعة المنوفية
كتبت - مرام محمد

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تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية، بشأن تنظيم ورشة تدريبية بكلية التربية بجامعة المنوفية بعنوان "أنواع الحرائق وأساليب مواجهتها"، استهدفت تعريف العاملين بالكلية بقطاعاتها المختلفة وأقسامها وإداراتها بأنواع الحرائق بالتنظيمات المؤسسية وأسبابها وطرق وأساليب الوقاية، وذلك فى إطار الجهود المبذولة من الإدارة العامة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة من أجل وجود بيئة عمل آمنة ونشر أهداف السلامة والصحة المهنية.
 
وأوضح سعد عبد الحميد عبد الرحيم مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية، في تقريره للوزارة، أن الندوة تناولت اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي وضعها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وكيفية تطبيقها للحفاظ على بيئة العمل والعمال والمترددين في نفس الوقت، تحت إشراف كيميائى محمد عبدالله كامل مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، وبحضور الباحثين بإدارة السلامة والصحة المهنية الكيميائية نيللى حبيب، والكيميائية دعاء محمد، والكيميائي نهاد عبدالمعطي‏، والمهندسة سلوى المكاوى مديرة مكتب السلامة والصحة المهنية بشبين الكوم، والدكتورة سهير بسيوني مدير عام الكلية، وعدد من العاملين في إدارات كلية التربية.
 
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القوى العاملة

جامعة المنوفية

أنواع الحرائق

السلامة المهنية



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