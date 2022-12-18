القوى العاملة تقيم ورشة عمل عن التفتيش وعلاقات العمل بالقليوبية

كتبت - مرام محمد

عقدت مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية، ورشة عمل فى مجال التفتيش وعلاقات العمل وقوائم المراجعة والحوار المجتمعي ودور المفاوضة الجماعية في حل منازعات العمل الجماعية، وذلك تحت رعاية اللواء عبـد الحمـيد الهجـان محافظ القليوبية، وتنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول أحكام القانون داخل المنشآت خاصة فيما يخص عمليات المفاوضة الجماعية والحفاظ على حقوق طرفي العملية الإنتاجية.

افتتحت إيمان السيد مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية ورشة العمل، مؤكدة في تقريرها الذي تلقته الوزارة، أن الندوة جاءت تنفيذاً لإستراتيجية الوزارة بتوعية طرفي العملية الإنتاجية العمال وأصحاب الأعمال بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 في مجالات علاقات، وتفتيش العمل وفض منازعات العمل للوقوف على بنود قانون العمل الذي يستهدف تحقيق التوازن فى العلاقة بين صاحب العمل والعمال لتحقيق الصالح العام.

وأضافت مدير المديرية أن الورشة تناولت شرح مبسط للمهارات العامة الواجب توافرها في مسئولي شئون العاملين والـHR، وبحضور ممثلى عدد 38 شركة بالعبور ومن إدارات الموارد البشرية وشئون العاملين بالمنشات والشركات وذلك فى إطار تنفيذ برامج وزارة القوى العاملة بالتوعية للعاملين وأصحاب الأعمال.