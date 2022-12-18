اليوم السابع
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القبض على شخص أعلن عن نفسه وسيطا للزواج بالشرقية

الأحد، 18 ديسمبر 2022 12:47 م
القبض على شخص أعلن عن نفسه وسيطا للزواج بالشرقية حبس ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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كشفت الداخلية ملابسات تداول منشور عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لعدة لافتات على أحد المنازل تتضمن قيام أحد الأشخاص بالإعلان والترويج عن عمله بمهنة وسيط للزواج بمحافظة الشرقية "بدون ترخيص" .

 

بالفحص تبين قيام (صاحب مخزن خشب، مقيم بمحافظة الشرقية) بوضع اللافتات المشار إليها منذ 15 يوماً وقيام نجله بإزالة تلك اللافتات فى اليوم التالى .

 

باستدعاء نجله وبسؤاله أفاد بقيام والده بوضع تلك اللافتات لرغبته فى العمل كوسيط لتسهيل الزواج، وحال مشاهدته اللافتات قام بإزالتها فى اليوم التالى، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 


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