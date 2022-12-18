

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيان مجلس الوزراء العراقي القول إن ذلك جاء خلال تلقي السوداني اتصالاً هاتفياً من منسق البيت الأبيض الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك.



وشدد رئيس مجلس الوزراء - بحسب البيان - على أن العراق دولة موحدة ومستقلة وذات سيادة، وأولوية حكومته تتمثل بالحفاظ على علاقات متوازنة، وبناء شراكات اقتصادية عبر المنطقة والعالم، مشيرا إلى أن الاتصال شهد اتفاقاً بين الجانبين على "أهمية مواصلة الجهود لضمان الهزيمة الدائمة لداعش، ودعم دور العراق الإقليمي في مدّ الجسور بين دول المنطقة".



من جانبه أكد ماكغورك استمرار دعم الولايات المتحدة لاستقرار العراق وأمنه وسيادته، ورغبة الرئيس الأمريكي جو بايدن في تعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية.