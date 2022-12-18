"الصحة" توصى بالحصول على لقاح الأنفلونزا.. وتؤكد: متوفر بأنحاء الجمهورية

كتب وليد عبد السلام

أوصت وزارة الصحة والسكان، بضرورة تلقى لقاح الأنفلونزا السنوى لكل من يبلغ من العمر 6 أشهر أو أكثر.

وقالت وزارة الصحة والسكان، أن لقاح الأنفلونزا متوفر على مستوى الجمهورية وفى العديد من الصيدليات.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن التطعيمات هامة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وواحد من أهم وسائل الوقاية من أمراض الجهاز التنفسى، مضيفا: أن لقاح الأنفلونزا الموسمية غير مرتبط بوقت محدد ويمكن أخد اللقاحات في أى وقت من العام، موضحا: أن الاستفادة من القصوى من اللقاحات تكون فى فصل الخريف والشتاء لزيادة عوامل انتشار الأمراض التنفسية فى هذا الوقت مثل الانفلونزا ونزلات البرد والفيروس التنفسى المخلوى.

وشدد على ضرورة أخذ المعلومات من المصادر الصحيحة وعدم الانسياق وراء الشائعات فيما يخص الأمراض التنفسية التي تزداد في فصل الشتاء، مؤكدًا حرض الوزارة على تكثيف حملات التوعية المجتمعية بالأمراض التنفسية، وكذلك التوعية بأهمية التطعيمات لرفع المناعة المجتمعية ضد الأمراض المعدية.