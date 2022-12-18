الصحة: انخفاض نسبة ختان الإناث من 22% إلى 14%

كشفت وزارة الصحة والسكان عن انخفاض نسبة الأمهات اللاتى يردن ختان الإناث إلى 13%؜ مقارنةً بحوالى 35% من عام 2014، وقالت وزارة الصحة والسكان إن ختان الإناث أحد أشكال العنف التى تؤثر على صحة الفتيات جسديًا ونفسيًا.

ومن ناحيتها قالت الدكتورة فاطمة زناتى المشرف العام على المسح الصحى للأسرة المصرية، إن نسبة الختان انخفضت منذ عام 2014 وحتى عام 2021، من حوالى 22% إلى 14%، أى بما يقرب من 8%، مضيفة أن نسبة الختان المتوقعة "من يردن ختان بناتهن" انخفضت إلى النصف من 56%؜ إلى 27%؜، ما يشير إلى أن هناك تحسنا وأن نسبة الختان تقل سنويًا بمقدار 1%.

وأوضحت أن الـ15 عاما الماضية شهدت تطورا كبيرا فى نسبة الختان، وذلك منذ عام 2005 وحتى عام 2021، وبالتالى وجدنا أن نسبة الختان بين الفتيات من سن 0 إلى 17 سنة انخفضت من 28% إلى 12%، كما انخفضت نسبة الختان بين الفتيات لـ19 سنة من 22%؜ إلى 14%؜، أى أن معدل الختان مازال ينخفض سنويا بمقدار 1% فقط.

وكشفت عن أن 84% من الختان يتم على يد مقدم خدمة صحية، أغلبهم أطباء، متمنية أن يؤتى القانون الجديد بثماره ويقضى على جريمة ختان الإناث.