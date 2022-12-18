السيطرة على حريقين منفصلين بسوهاج دون حدوث إصابات بشرية‎‎

سوهاج: محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، برئاسة العميد أحمد عزت مدير الإدارة من السيطرة على حريقين منفصلين الأول بورشة بدئرة مركز سوهاج والثانى بحوش بدائرة مركز ساقلته ولا توجد إصابات بشرية.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج مدير أمن سوهاج، بلاغين منفصلين الأول بمركز شرطة سوهاج بنشوب حريق بورشة إصلاح سيارات دائرة المركز.

وبالفحص تبين نشوب الحريق بورشة إصلاح سيارات كائنه بالطابق الأرضي بعقار ملك المدعو / أحمد ع ا -سن 67 بالمعاش ويقيم بذات الناحية يستأجرها المدعو محمود ع ط م 42 سنة ميكانيكي ويقيم دائرة مركز جزيرة شندويل وتم الدفع بـــ" 2 " سيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات ".

•أفاد مستأجر الورشة المذكور والمدعو محمود م ا ا 27 سنة ميكانيكي بالورشة ويقيم دائرة مركز المراغه بأنه أثناء قيامهما بأعمالهما بالورشة حدث ماس كهربائي من توصيلات عشوائية بالورشة أدي لنشوب الحريق - وأضافا بأحتراق بعض محتويات الورشة وكذا أحتراق السياره " ملاكي " ماركة هيونداي توسان وأحتراق الجزء الخلفي للسيارة ماركة كيا كارينز متوقفتين داخل الورشة للإصلاح ونفيا الشبهة الجنائية.

وجاء الحريق الثانى بدائرة مركز شرطة ساقلته حيث انتقلت قوات إدارة الحماية المدنية وتبين نشوب الحريق بحوش ملك المدعو هشام م ن ع 58 سنة مدرس ويقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات "

وبسؤال مالك الحوش بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق إلي حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية وأضاف بإحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل ونفي الشبهة الجنائية.